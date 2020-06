AMERICAN EXPRESS - Das könnte es gewesen sein

Also eines muss man klar festhalten: Wer das im April vorgestellte Setup für die Aktie von American Express gehandelt und durchgehalten hat, dem gebührt eine Ehrenmedaille für Sitzfleisch. Denn nach der Analyse ging erst einmal wochenlang nichts mehr. Die Aktie pendelte hochvolatil seitwärts. Erst Mitte Mai startete eine zweite Aufwärtswelle, im Zuge derer der Wert am vergangenen Freitag das Ziel bei 115,50 USD sauber abarbeitete. Nicht nur das, die Aktie legte auch ein deutlich bärisches Reversal aufs Parkett und markiert seither keine neuen Hochs mehr.

Die Marke von 115,50 USD ist auch nicht zu unterschätzen. Sie wurde Ende Februar zur Unterseite verlassen und Anfang März noch einmal per bärischem Pullback bestätigt, ehe der Titel in eine Abwärtstrendbeschleunigung überging. Somit wäre dieses mittelfristige Verkaufssignal erst negiert, wenn Kurse deutlich über 115,50 USD entstehen. Das Ziel wären in diesem Fall die Hochs bei 138,13 USD.

Präferiert wird dagegen eine Fortsetzung der Konsolidierung im Sinne eines Pullbacks in Richtung der Marke von 100,00 USD. Dort könnten sich noch einmal antizyklische Chancen ergeben. Das Maitief bei 76 USD zu verteidigen, wird darüber hinaus in den kommenden Monaten eine wichtige Aufgabe der Bullen sein.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 43,56 38,11 42,74 Ergebnis je Aktie in USD 7,99 2,85 7,08 KGV 14 38 15 Dividende je Aktie in USD 1,64 1,74 1,80 Dividendenrendite 1,50 % 1,59 % 1,64 % *e = erwartet

American-Express-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)