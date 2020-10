Amerika wählt: Das sind die Szenarien für die Wirtschaft!

Fragen von Antje Erhard an Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank: Was wären Trump's Herausforderungen in einer zweiten Amtszeit? Sind die Steuererhöhungspläne von Biden das richtige Signal in der Krise? Was würde sich an der Notenbankpolitik ändern?

