AmeriServ Financial meldet Dividende

Der Finanzdienstleister AmeriServ Financial Inc. (ISIN: US03074A1025, NASDAQ: ASRV) zahlt unverändert eine Quartalsdividende in Höhe von 0,025 US-Dollar, wie am Dienstag berichtet wurde. Die nächste Auszahlung erfolgt am 17. Mai 2021 (Record date: 3. Mai 2021).

Auf Jahressicht schüttet der Konzern aus Johnstown, Pennsylvania, somit 0,10 US-Dollar an seine Investoren aus. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 3,92 US-Dollar (Stand: 20. April 2021) einer aktuellen Dividendenrendite von 2,55 Prozent. AmeriServ Financial mit Sitz in Johnstown, Pennsylvania, ist die Muttergesellschaft der AmeriServ Financial Bank sowie der AmeriServ Trust and Financial Services Company und der AmeriServ Life Insurance Company. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2020 erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettogewinn von 0,69 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 0,67 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am 26. Januar berichtet wurde. Im Gesamtjahr 2020 lag der Ertrag bei 4,6 Mio. US-Dollar nach 6,03 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Die Aktie ist an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt dort seit Jahresbeginn mit 25,24 Prozent im Plus. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 68,44 Mio. US-Dollar (Stand: 20. April 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de