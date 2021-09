Amgen zahlt vierteljährliche Dividende aus

Der amerikanische Biotechkonzern Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, NASDAQ: AMGN) wird am heutigen Mittwoch eine Quartalsdividende in Höhe von 1,76 US-Dollar für das dritte Quartal 2021 ausbezahlen. Record day war der 17. August 2021.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 7,04 US-Dollar ausgeschüttet. Damit liegt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 221,34 US-Dollar (Stand: 7. September 2021) bei 3,19 Prozent. Im September 2011 wurde erstmals eine Dividende ausbezahlt (0,28 US-Dollar). Seitdem kam es zu zehn Anhebungen der Dividende. 1980 gründete eine Gruppe junger Wissenschaftler um den Unternehmer George Rathman die Biotech-Firma Applied Molecular GENetics. Heute ist Amgen das weltweit größte Biotechnologieunternehmen. Der Hauptsitz befindet sich in Thousand Oaks in Kalifornien. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 6,53 Mrd. US-Dollar, wie am 3. August berichtet wurde (Vorjahr: 6,21 Mrd. US-Dollar). Der Gewinn (GAAP) lag bei 464 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 1,80 Mrd. US-Dollar). Die Aktie des Konzerns liegt an der Wall Street seit Anfang des Jahres mit 3,73 Prozent im Minus (Stand: 7. September 2021). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 128,54 Mrd. US-Dollar. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de