ANALYSE: 'Eine Klasse für sich' - RBC erhöht Kursziel für Apple deutlich

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Apple scheinen nur noch einen Weg zu kennen: den nach oben. Sogar die Corona-Krise hatte nur eine kleine Delle im Kursverlauf hinterlassen, bevor der Technologiewert sich zu neuen Höhen aufmachte. Doch damit ist das Potenzial der Aktie nach Ansicht der Experten von RBC noch längst nicht ausgereizt. Gerade erst hat das Analysehaus das Kursziel von 345 auf 390 US-Dollar angehoben. Das bedeutet mehr als zehn Prozent Potenzial zum Schlusskurs vom Dienstag, weshalb die Aktie auch weiterhin mit "Outperform" eingestuft wird.

Analyst Robert Muller begründet seine Zuversicht in einer Studie vom Mittwoch mit den Aktienrückkäufen des Konzerns. Die rund 70 Milliarden Dollar, die das Unternehmen jedes Jahr in eigene Aktien stecke, erlaube selbst bei keinerlei Wachstum aus eigener Kraft einen solide steigenden Gewinn je Aktie. Muller kommt in seinen Berechnungen auf 3,5 Prozent Plus im Jahr. Und das über fünf Jahre hinweg, sollte Apple nicht wachsen.

Derart zurückhaltend ist Muller aber nur in Rechenspielen. Realistisch geht der Analyst von drei bis vier Prozent Umsatzwachstum bei Apple aus. Damit verlängere sich die Frist für Aktienrückkäufe in Höhe der erwarteten 70 Milliarden Dollar sogar auf zehn Jahre. Erst dann hätte der US-Technologieriese das selbst gesteckte Ziel vom Gleichklang zwischen Schulden und freien Mitteln erreicht - für Muller ein klares Zeichen dafür, dass der Konzern bei Aktienrückkäufen in einer eigenen Liga spielt. Dazu komme die vergleichsweise niedrige Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21. Der Analyst hält ein KGV von 24 auf Basis seiner Erwartungen für das kommende Jahr für angemessen. Woraus sich wiederum das Ziel von 390 Dollar ergibt./mif/bek/mis

Mit der Einstufung "Outperform" rechnen die Analysten von RBC Capital Markets auf Sicht von zwölf Monaten damit, dass sich die Aktien deutlich besser als der Branchendurchschnitt entwickeln.

Analysierendes Institut RBC Capital.

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2020 / 23:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2020 / 00:45 / ET