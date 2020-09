ANALYSE-FLASH: BofA hebt Ziel für Puma SE auf 85 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Puma SE von 80 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kontrakt mit dem Fußballer Neymar sei ein großer Wurf für Puma, schrieb Analyst David Holmes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er bevorzugt die Puma-Aktien aufgrund der stärkeren Markendynamik gegenüber Adidas./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2020 / 00:30 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

