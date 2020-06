ANALYSE-FLASH: Commerzbank startet S&T mit 'Buy' und Ziel 29 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Commerzbank hat S&T mit "Buy" und einem Kursziel von 29 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Unternehmergeist von Vorstandschef Hannes Niederhauser stehe hinter dem wachsenden Geschäft des IT-Dienstleisters, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So habe S&T unter anderem gezeigt, wie die Margen zugekaufter Unternehmen rasch gesteigert werden können. Anleger, die an das Potenzial des Bereichs "Internet der Dinge" (IoT) glaubten, sollten die S&T-Aktie in Betracht ziehen./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2020

