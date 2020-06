ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Deutsche Post auf 36 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Deutsche Post von 32 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Stärkeren würden in der gegenwärtigen Krise noch stärker, titelte Analyst Andy Chu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Frachtmärkte dürften ihr Tief mehr oder weniger erreicht haben. Nach derzeitigem Stand - unwissentlich einer möglichen zweiten Corona-Welle - rechne er bei dem Logistikkonzern im zweiten Halbjahr mit einer stärkeren Erholung./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2020 / 02:03 / GMT

