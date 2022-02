ANALYSE-FLASH: Goldman erhöht Ziel für Unicredit - 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit von 21,75 auf 22,75 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Italiener hätten für das vierte Quartal starke operative Resultate vorgelegt, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die kurzfristigen Ziele bezeichnete er als solide. Mit Blick auf die Ausschüttungen halte die Unicredit ihr Versprechen./ajx/eas

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2022 / 07:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

