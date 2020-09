ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Zalando auf 'Buy' - Ziel 87 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Zalando von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 71 auf 87 Euro angehoben. Dank der Plattformstrategie seien die Umsatz- und Margenaussichten des Modehändlers deutlich gestiegen, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er stockte seine Schätzungen entsprechend auf./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2020 / 22:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

