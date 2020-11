ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für DWS auf 39 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 34 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Roberta De Luca passte ihre Schätzungen und Kursziele für die europäischen Vermögensverwalter an die starke Entwicklung der Finanzmärkte im November sowie die nun optimistischeren Markterwartungen an. Die Entwicklung der Finanzmärkte komme vor allem den traditionellen Unternehmen der Branche zugute, deren Aktien deshalb im zu Ende gehenden Monat auch stärker gestiegen seien als die der alternativen Vermögensverwalter , schrieb sie in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2020 / 21:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben