ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Air Liquide auf 'Overweight' - Ziel 170 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Air Liquide von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 134 auf 170 Euro angehoben. Der französische Gaskonzern stehe vor einer mehrjährigen Phase schnelleren Wachstums, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. In Kombination mit einem historisch hohen Bewertungsabschlag gegenüber der US-Konkurrenz sowie vergleichbaren europäischen Chemiewerten, den Udeshi für nicht gerechtfertigt hält, biete sich für Anleger eine gute Einstiegsgelegenheit./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2021 / 18:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2021 / 00:15 / BST