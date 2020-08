ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux hebt Wacker Chemie auf 'Buy' - Ziel hoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Wacker Chemie von "Reduce" auf "Buy" doppelt hochgestuft und das Kursziel von 51 auf 93 Euro angehoben. Die Aktie habe sich angesichts verbesserter Aussichten für das Polysilizium-Geschäft und solider Quartalszahlen gut entwickelt und der Aufwärtstrend dürfte anhalten, schrieb Analyst Martin Rödiger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zusammen mit Kostensenkungen sollte Wacker wieder zur Profitabilität zurückfinden./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX