ANALYSE-FLASH: Lampe nimmt CTS Eventim mit 'Verkaufen' wieder auf - Ziel 32 Euro

DÜSSELDORF (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Lampe hat CTS Eventim mit "Verkaufen" und einem Kursziel von 32 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Seit seiner Kaufempfehlung am 24. März habe die Aktie des Ticketvermarkters um 33 Prozent zugelegt und das frühere Kursziel von 43 Euro nahezu erreicht, schrieb Analyst Christoph Bast in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach den unerwartet schlechten Zahlen zum ersten Quartal erschienen die Markterwartungen für das Gesamtjahr 2020 zu optimistisch./edh/jha/

