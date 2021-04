ANALYSE-FLASH: Metzler startet Baywa mit 'Buy' - Ziel 52 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Metzler hat Baywa mit "Buy" und einem Kursziel von 52 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die meisten Geschäftsbereiche des Mischkonzerns sollten von den Megathemen Nachhaltigkeit und Klimaschutz profitieren, schrieb Analyst Guido Hoymann in einer am Montag vorliegenden Studie. Durch clevere Zukäufe zum richtigen Zeitpunkt verfüge BayWa aktuell über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich erneuerbare Energien./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2021 / 07:56 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2021 / 07:56 / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX