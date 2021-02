ANALYSE-FLASH: SocGen hebt Ziel für Puma auf 98 Euro - 'Buy'

PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Puma von 96 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Telefonkonferenz zu den jüngsten Zahlen des Sportartikelherstellers habe für Zuversicht gesorgt, schrieb Analyst Antoine Riou in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die fundamentalen Treiber seien stark und sollten die im Vergleich zur Konkurrenz überdurchschnittliche Umsatzentwicklung in den kommenden Jahren stützen./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2021

