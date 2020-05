ANALYSE-FLASH: Vonovia für Berenberg kein 'Large Cap Top Pick' mehr - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen, die Papiere aber von einer Liste der "Top Picks" unter den europäischen Aktien mit größerem Börsenwert gestrichen. Analyst Kai Klose und seine Kollegen begründeten den Schritt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Annahme, dass sich mittlerweile anderswo bessere Anlagemöglichkeiten ergeben hätten./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2020 / 12:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

