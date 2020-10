ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Brenntag auf 'Buy' - Ziel 58 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Brenntag auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Die Erfolge beim Konzernumbau ließen auf enorme Potenziale zur Selbstoptimierung schließen, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er habe fast keine Vorteile des laufenden Strukturprogramms in seinen Schätzungen eingearbeitet und dies gelte vermutlich auch für den Marktkonsens./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2020 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

