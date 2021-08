ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Deutsche Beteiligungs AG - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Beteiligungs AG nach Zahlen von 48 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Unternehmen habe erst jüngst den Ausblick angehoben und nun exzellente Resultate für das dritte Geschäftsquartal vorgelegt, schrieb Analystin Cansu Tatar in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

