Andersen Global betritt Chile mit der Hinzufügung von zwei kooperierenden Unternehmen

Andersen Global steigt durch Kooperationsvereinbarungen mit zwei in Santiago ansässigen Kanzleien in den chilenischen Markt ein: der Anwaltskanzlei Chirgwin Peñafiel und der Steuerkanzlei SPASA Consulting. Die Unternehmen stehen in enger Partnerschaft miteinander und verleihen der lateinamerikanischen Plattform des Unternehmens Tiefe und Breite, während es seine stetige Expansion fortsetzt.

Chirgwin Peñafiel wurde 2009 gegründet und wird von Andrés Chirgwin, dem geschäftsführenden Gesellschafter, geleitet. Das Unternehmen ist eine Full-Service-Anwaltskanzlei, die sich auf Handels- und Gesellschaftsrecht, M&A, Energierecht, Arbeitsrecht sowie Bank- und Finanzrecht spezialisiert hat. Die Kanzlei arbeitet mit einer Vielzahl von Unternehmenskunden zusammen und konzentriert sich stark auf die rechtliche Unterstützung multinationaler Unternehmen mit Niederlassungen in Chile, sowie auf die Unterstützung chilenischer Unternehmen in Bezug auf deren einheimisches und internationales Recht betreffenden Bedürfnisse. Chirgwin Peñafiel wurde von IFLR1000, Leaders League und Best Lawyers anerkannt.

„Unsere Kanzlei ist bestrebt, unseren einheimischen und internationalen Kunden qualitativ hochwertige und umfassende Lösungen zu liefern“, sagte Andrés. „Mit den Fähigkeiten von Andersen Global können wir weltweit nahtlose, Lösungen von höchster Qualität anbieten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten, die Unabhängigkeit und Transparenz bei der Behandlung von Kundenangelegenheiten schätzen.“

SPASA Consulting bietet seit mehr als 20 Jahren eine umfassende Palette von Beratungsdienstleistungen mit den Schwerpunkten Steuerberatung, Buchhaltung und Einhaltung von Gehaltsabrechnungen an. Zum Fachwissen des Unternehmens gehören auch fundierte Kenntnisse und Kenntnisse der IFRS und der steuerpflichtigen Vorschriften sowie ein starker Fokus auf in Chile tätige australische Unternehmen.

„Wir glauben, dass Qualitätsarbeit Verantwortungsbewusstsein und eine vertrauenswürdige Beziehung zum Kunden sowie spezifisches Wissen über dessen Geschäft und Branche erfordert“, sagte Rodrigo Guerrero, Managing Partner von SPASA Office. „Der integrierte Ansatz von Andersen Global, sowohl steuerliche als auch juristische Dienstleistungen zu erbringen, vervollständigt in erheblichem Maße das Leistungsangebot für unseren bestehenden Kundenstamm und ist außerordentlich förderlich für die bereits jetzt bestehende enge Zusammenarbeit zwischen Chirgwin Peñafiel und SPASA Consulting außerordentlich. Dies verschafft uns einen Wettbewerbsvorteil in unserem Markt, da wir weiterhin mit einheimischen und internationalen Kunden zusammenarbeiten.“

Mark Vorsatz, Chairman und Andersen CEO von Andersen Global, fügte hinzu: „Chirgwin Peñafiel und SPASA Consulting haben eine enge Zusammenarbeit aufgebaut. Diese dynamischen und innovativen Unternehmen bringen ein Maß an Begeisterung und Engagement mit, das sie zu einer hervorragenden Ergänzung unserer Organisation gemacht hat. Chile ist eine wichtige Region für unsere Expansionspläne in Südamerika. Die synergetische Strategie der Unternehmen sowie ihre Fachkenntnisse und Marktkenntnisse werden die globale Plattform unserer Organisation stärken.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 186 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200804006102/de/

Megan Tsuei

Andersen Global

415 764 2700