Andersen Global weitet Präsenz in Mexiko aus

Andersen Global erweitert seine Präsenz über einen Kooperationsvertrag mit der Steuerberatungsfirma SKATT. Damit wird die bestehende Präsenz des Unternehmens in Mexiko verstärkt und die regionale Präsenz in Lateinamerika vergrößert. Die Firma hat drei Standorte in Mexiko: Mexiko-Stadt, Guadalajara und Queretaro.

SKATT wird von Geschäftsführer Jaime Rojas geleitet und arbeitet mit einem Team aus 12 Partnern und mehr als 110 Fachleuten zusammen, die sich auf komplexe grenzübergreifende und inländische Steuerangelegenheiten spezialisiert haben. Das Unternehmen bietet Dienste für verschiedene Branchen, darunter Energie, Automobile, Pharma, Telekommunikation, Finanzwesen, Technologie, Immobilien, Landwirtschaft, Produktion, Einzelhandel und Verbraucher. Ferner wird die Firma regelmäßig durch das internationale Steuerverzeichnis ITR World Tax and Leaders League als sehr empfehlenswert ausgezeichnet.

„Unsere Firma fühlt sich der Bereitstellung erstklassiger Dienste für unsere Kunden verpflichtet, und wir streben konstant danach, unsere Expertise zu erweitern“, sagte Jaime. „Unser Ziel ist es, als One-Stop-Shop für unsere Kunden zu fungieren. Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global wird uns das ermöglichen, da wir unseren lokalen und internationalen Kunden global verschiedene Steuerressourcen unter Beibehaltung der höchsten professionellen Standards bieten.“

Mark Vorsatz, globaler Vorstandsvorsitzender und CEO von Andersen Global, fügte hinzu: „SKATT passt sehr gut zu unserem Unternehmen und ermöglicht eine drastische Verbesserung unserer Position in Mexiko sowie auf regionaler Ebene. Jaime und sein Team bringen die Erfahrung und die Werte mit, die weiterhin eine bedeutende Rolle bei unserer Entwicklung als global tätiges Unternehmen spielen werden, das hochwertige, spezialisierte Dienste reibungslos zur Verfügung stellt.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 171 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

