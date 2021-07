Apple-Aktie: Erneut Wachstum an allen Fronten!

Die Apple-Aktie ist inzwischen natürlich ein Tech-Schwergewicht. Allerdings eines, das trotzdem noch als Wachstumsaktie gilt. Mit einer Marktkapitalisierung von über zwei Billionen (!) US-Dollar ist das alles andere als leicht. Aber eben möglich, wie der Kultkonzern aus Cupertino zeigt.

Jetzt ist es wieder einmal Zeit, das Quartalszahlenwerk der Apple-Aktie näher zu beleuchten. Hier sind einige spannende Highlights aus dem Bericht zum vergangenen Vierteljahr. Sowie das, was Foolishe Investoren hiervon mitnehmen sollten.

Apple-Aktie: Erneut ein wachstumsstarkes Q3!

Die Apple-Aktie konnte jetzt jedenfalls erneut ein ziemlich rasantes Wachstum im dritten Quartal dieses Börsenjahres verkünden. Wobei die operativen Volumina alles andere als gering sind. Hier einige wesentliche Blicke ins Detail.

So konnte der Kultkonzern aus Cupertino seinen Umsatz im Jahresvergleich um solide 36 % auf 81,4 Mrd. US-Dollar steigern. Das Ergebnis je Aktie liegt hingegen bei 1,30 US-Dollar, nach einem Vorjahreswert von 0,65 US-Dollar. Falls es dir gerade entfallen ist: Das ist eine Verdopplung dieses Wertes binnen Jahresfrist.

Mit Blick auf die Verteilung der Umsätze zeigt sich ein gewohntes Bild. Noch immer machen die Produktumsätze mit 63,94 Mrd. US-Dollar den Löwenanteil hinter der Apple-Aktie aus. Allerdings ist der Anteil der Service-Umsätze mit 17,48 Mrd. US-Dollar in einem einzigen Quartal alles andere als gering. Tatsächlich beläuft sich dieser Wert auf einen Umsatzanteil von inzwischen 21,5 %. Zudem ist die Ergebnismarge im Servicesegment deutlich höher, was man an den mit den jeweiligen Segmenten verbundenen Kosten sieht.

Wie das Management hinter der Apple-Aktie weiterhin ausführt, habe man im letzten Quartal 29 Mrd. US-Dollar an Kapital an die Investoren zurückgeführt. Zudem sollen jetzt erneut 0,22 US-Dollar Quartalsdividende an die Investoren ausgezahlt werden. Bei einem operativen Cashflow von 21 Mrd. US-Dollar im dritten Quartal ist der Kultkonzern aus Cupertino im Moment eine Kapitalrückführungsmaschine.

Unglaublich, aber eine Wachstumsaktie

Die Apple-Aktie zeigt damit nicht nur, was in ihr steckt. Nein, sondern zugleich auch, dass der Kultkonzern aus Cupertino weiterhin als Wachstumsaktie angesehen werden sollte. Das Zahlenwerk ist jedenfalls absolut im Rahmen. Wobei das Volumen definitiv gigantisch ist.

Insbesondere das Servicesegment mit einem Fokus auf Megatrends wie Streaming verspricht noch weiteres Potenzial. Trotz diesem größeren Börsengewicht muss dieser Wachstumstrend daher langfristig orientiert nicht ausgereizt sein. Es wäre zumindest in der Vergangenheit des Öfteren mal ein Fehler gewesen, gegen die Apple-Aktie zu wetten. Wobei ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 28 (27.07.2021, maßgeblich für alle aktuellen Kurse und fundamentalen Kennzahlen) auf Basis dieses Quartals natürlich weiterhin alles andere als preiswert ist.

