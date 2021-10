Apple: Die Bullen übernehmen wieder das Ruder! – Werden Sie durch den Ausblick ausgebremst?

Zum Wochenauftakt hat Apple neue Produkte und zwei neue Hochleistungs-Chipsysteme präsentiert. Bei den Anlegern ist die Präsentation gut angekommen. Heute legt das Papier im US-Handel um etwas mehr als 1,5 Prozent zu. Damit könnte der Kurs wieder langsam sein Allzeithoch bei etwas mehr als 157 Dollar in Angriff nehmen. Auf dem Weg dahin könnte die Aktie allerdings einen Rückschlag erleiden – und zwar nächste Woche, wenn Apple seine Zahlen für das 4. Quartal veröffentlicht.

Nicht die Zahlen sind das Problem, sondern der Ausblick

Immer wieder gibt es Gerüchte, dass Apple Probleme in der Lieferkette aus Vietnam hat. Konkret soll es sich um ein Kamera-Modul handeln, wie Analyst Samik Chatterjee, Analyst bei JPMorgan in einer Mitteilung an die Kunden schrieb. In seiner Analyse geht er davon aus, dass Apple im 4. Quartal die Erwartungen toppen wird. Er rechnet aber auch damit, dass der Ausblick auf das 1. Quartal 2021/22 unter den Erwartungen liegen könnte. Am Ende würde der Ausblick und nicht das abgelaufene Quartal den Ausschlag geben.

Der Experte sagte in der Mitteilung, dass die Probleme in Vietnam zwar gelöst seien, die Produktion aber noch nicht auf normalem Niveau laufe. Daher könnte der Ausblick auf das Weihnachtsquartal die Anleger kurzfristig vergraulen.

Insgesamt bleibt Chatterjee aber positiv für die Aktie von Apple gestimmt. Er rät weiter hin zum Kauf der Aktie und hat ein Kursziel von 180 Dollar ausgegeben.

Redaktion onvista

