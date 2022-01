APPLE - Finale furioso an der 3-Billionen-USD-Marke

Schon Anfang Dezember hatten die Bullen die Aktie von Apple auf ein neues Allzeithoch im Bereich des übergeordneten Kursziels bei 177,00 USD getrieben, ehe es nach einer kleinen Korrektur zum kurzen Ausbruch über die "magischen" 3-Billionen-USD-Marke kam. Allerdings stoppte der Anstieg schon bei 182,94 USD, das nächsthöhere Ziel bei 188,00 USD wurde nicht erreicht und die Aktie fiel an das Zwischentief bei 167,46 USD zurück. Damit wurde der letzte Anstieg an das frische Rekordhoch schon komplett neutralisiert und auch nach einer leichten Erholung nicht wieder an die alte Stärke angeknüpft.

Aus Korrektur könnte kurzfristiger Abwärtstrend werden

Aktuell setzt der Wert zum zweiten Mal in Richtung 167,46-USD-Marke zurück und könnte sie trotz der heute wahrscheinlichen Gegenbewegung in den nächsten Tagen unterschreiten. Dies würde das erste bärische Signal seit Monaten auslösen und könnte direkt zu einem Rückfall auf 157,26 USD führen. Auf Höhe des Septemberhochs könnte es dann zu einer ersten Erholung kommen. Allerdings wären in diesem Fall auf Sicht der kommenden Wochen weitere Abgaben bis 148,00 - 150,00 USD zu erwarten.

Ein Angriff auf das neue Rekordhoch und das darüberliegende mittelfristige Kursziel bei 188,00 USD wäre dagegen bei einem Anstieg über den mehrfachen Widerstand bei 177,18 USD die Folge. Bis an dieses Niveau könnte die Erholung bei Apple führen, ohne dass die bärischen Signale der jüngsten Abwärtsbewegung gekontert wären.

Apple Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)