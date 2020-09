Applikationsabschirmtechnologie von Verimatrix gewinnt CSI Magazine Award

Höchste Auszeichnung in der diesjährigen Kategorie der besten Cybersicherheitslösungen

Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von innovativen weltweit vernetzten Sicherheitslösungen, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht, gab heute bekannt dass ProtectMyApp, eine Applikationsabschirmlösung für Entwickler von mobilen Apps, die Auszeichnung als bester Cybersicherheitsdienst (Best Cybersecurity Service) bei den 18.jährlichen CSI Magazine Awards gewonnen hat. Die Gewinner wurden während einer virtuellen Ausstrahlung am 18. September bekannt gegeben.

Die Applikationsabschirmlösung von Verimatrix wird immer wieder für ihre Fähigkeit gelobt, die Implementierung eines Codeschutzes zu optimieren, während die Hochsicherheit für Entwickler mobiler Apps aufrechterhalten wird.

„Es ist von entscheidender Bedeutung, die tatsächlichen mobilen Applikationen, die zu so einem wichtigen Teil unserer Branche geworden sind, stark zu schützen", sagte Goran Nastic, Editor beim CSI Magazine. „Vor dem Hintergrund, dass immer wertvollere Inhalte geliefert werden, können mobile Apps und ihre Entwickler mit den neuesten Applikationsabschirmtechnologien ausgerüstet werden, die zu Apps führen, welche sich selbst verteidigen. Herzlichen Glückwunsch an Verimatrix für die Auszeichnung als bester Cybersicherheitsdienst.”

„Die einzigartige Know-how-Mischung bei Verimatrix sowohl im Bereich Videosicherheit als auch Codeschutz hat zu Applikationsabschirmtechnologien geführt, die es zuvor in der Branche nicht gab”, sagte Asaf Ashkenazi, COO bei Verimatrix. „Wir fühlen uns geehrt, dass das CSI Magazine Verimatrix zum Gewinner in der diesjährigen Kategorie des besten Cybersicherheitsdienstes gekürt hat. Wir arbeiten weiter daran, intelligente, automatisierte Softwaresicherheitslösungen anzubieten, die sicherstellen, dass Apps weiterhin volles Kundenvertrauen genießen und für Cyberkriminelle unattraktive Ziele darstellen, mit denen sie sich lieber nicht anlegen.”

Für weitere Informationen über Applikationsabschirmoptionen, besuchen Sie https://www.verimatrix.com/solutions/code-protection.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) unterstützt die moderne vernetzte Welt mit Sicherheitslösungen für den Menschen. Wir schützen digitalen Inhalt, Applikationen und Geräte mit intuitiven, auf die Menschen zentrierten und reibungslosen Sicherheitslösungen. Führende Marken wenden sich an Verimatrix, um alles von Premiumfilmen und Live übertragenen Sportereignissen bis hin zu sensiblen Finanz- und Gesundheitsdaten und einsatzkritischen mobilen Apps zu sichern. Wir ermöglichen die Vertrauensverbindungen, von denen unsere Kunden abhängen, um ansprechende Inhalte und Erfahrungen an Millionen von Verbrauchern in der ganzen Welt zu liefern. Verimatrix unterstützt seine Partner dabei, schneller zu wirtschaften, einfach zu skalieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neue Märkte zu gewinnen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.verimatrix.com.

Über CSI Magazine Awards

Bei der Auszeichnung von Spitzenleistungen und Errungenschaften in den Sektoren Broadcast, Video, OTT und IoT, zählen die CSI (Cable and Satellite International Magazine) Awards zu den renommiertesten und wettbewerbsfähigsten Auszeichnungen der Branche. Seit 2003 zeichnen die Awards Innovationen und außergewöhnliche Leistungen in den Sektoren Kabel, Satellit, Radio, OPTV, Telco, Breitband/OTT-Video, Mobil-TV und in zugehörigen Sektoren aus. Besuchen Sie www.csimagazine.com/awards/index.php.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200930005319/de/

Investor Relations-Kontakt:



Richard Vacher Detournière

General Manager & Chief Financial Officer

+33 (0)4 42 905 905

finance@verimatrix.com

Medienkontakt:



Matthew Zintel

+1 281 444 1590

matthew.zintel@zintelpr.com