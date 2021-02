ARCELOR MITTAL - Chartcheck vor den Zahlen

ArcelorMittal S.A. - WKN: A2DRTZ - ISIN: LU1598757687 - Kurs: 19,392 € (XETRA)

Das weltgrößte Stahl- und Bergbauunternehmen kommt morgen mit seinen Quartalszahlen. Wie ist der Wert aus charttechnischer Sicht einzustufen?

Bullen im Vorteil

Die Aktie des Stahkonzerns befindet sich in einer intakten Aufwärtswelle seit dem vierten Quartal 2020. Im Zuge dieses Aufwärtstrends waren Rücksetzer an den viel beachteten EMA50 im Tageschart jeweils gute Einstiegsgelegenheiten in den übergeordneten Aufwärtstrend der Aktie.

Aus der Stahlbranche kamen zuletzt positive Signale (u.a. von Thyssen Krupp und Klöckner) - sollten die Arcelor Mittal-Zahlen morgen ebenfalls überzeugen können dürfte sich die Aktie schnell wieder im Bereich um 21 EUR einfinden. Aus charttechnischer Sicht ist dies aktuell der Weg des geringsten Widerstands. Oberhalb dieser Zone entstünde sogar weiteres Potenzial Richtung 23 EUR.

Ein Tagesschluss unterhalb des EMA50 stellt die charttechnischen Ampeln hingegen zunächst wieder auf gelb bzw. rot.

Arcelor Mittal (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)