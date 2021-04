Ark Invest: Cathie Wood kauft drei Tage lang Coinbase-Aktien und verkauft Tesla-Aktien für fast 100 Millionen Dollar

Die vielbeachtete Investmentmanagerin und Chefin von Ark Invest hat auch kurz vor dem Wochenende die Position von Coinbase in den einzelnen Produkten der Firma aufgestockt. Damit hat Cathie Wood den dritten Tag in Folge Aktie der Kryptobörse gekauft. Zumindest Freitag konnte das den Kurs wieder stabilisieren. Die Aktie von Coinbase ging über 5 Prozent höher aus dem Handel.

Kurs Coinbase seit Börsenstart

Der Coinbase-Hattrick – Freitag noch einmal für 64 Millionen Dollar zugegriffen

Kurz vor dem Wochenende hat Ark Invest damit noch einmal 187.078 Aktien von Coinbase gekauft. Bereits am Donnerstag hatte Cathie Wood 341.186 Papiere der Kryptobörse erworben und am Mittwoch zum Handelsstart waren es 749.205 Aktien hinzu. Damit hat Wood in ihren ETFs jetzt über eine Millionen Aktien von Coinbase hinzugefügt.

Zum Handelsschluss am Freitag wurden auch 134.541 Tesla -Aktien im Wert von 99,5 Millionen Dollar verkauft. Tesla ist allerdings nach wie vor die mit Abstand größte Position bei den Hauptfonds von Ark Invest. Quelle: Infomail von Ark Invest, die abonniert werden kann Von Markus WeingranFoto: viewimage / shutterstock.com

