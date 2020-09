ArrowSphere von Arrow Electronics wurde von Telenor als strategische mehrstufige Cloud-Brokerage-Plattform ausgewählt

ArrowSphere bietet Telenor in der nordischen Region eine flexible, skalierbare Lösung für das Wachstum neuer Technologien auf dem Telekommunikationsmarkt für kleine und mittlere Unternehmen

Der globale Technologieanbieter Arrow Electronics, Inc. (NYSE:ARW), hat heute bekannt gegeben, dass der norwegische Telekommunikationsanbieter Telenor ArrowSphere als strategische Multi-Cloud-Brokerage-Plattform ausgewählt hat. In Zusammenarbeit mit Arrow kann Telenor über ArrowSphere einen einzigartigen Katalog von Cloud-Angeboten verwalten, einschließlich IaaS-, PaaS- und SaaS-Lösungen, und liefert zunächst Microsoft 365, IBM MaaS360 und 7P MDM an Channel-Kunden und Endbenutzer in Norwegen, Schweden und Dänemark.

ArrowSphere bietet Telenor das Potenzial, durch die Bereitstellung von Cloud-Angeboten für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) neue Einnahmequellen zu generieren. ArrowSphere bietet Telenor wichtige Wachstumschancen, beispielsweise neue Dienste im Bereich KI- und IoT-Lösungen. Telenor kann seine eigenen Angebote und Softwarelösungen in den Cloud-Service-Katalog integrieren.

„Telenor ist ein Erstanwender in der Telekommunikationsbranche und hat die Vorteile integrierter Cloud-Dienste über ArrowSphere sowohl für Channel-Kunden als auch für Endbenutzer erkannt. ArrowSphere bietet eine kostengünstige und wartungsarme Möglichkeit, Software und Anwendungen mit Mehrwert bereitzustellen, mit denen kleine und mittlere Unternehmen expandieren können“, sagte Henrik Resting-Jeppesen, Vorstand des Geschäftsbereichs Enterprise Computing Solutions von Arrow für Nord- und Osteuropa. „Die Cloud-Brokerage-Plattform ist ein wichtiger Bestandteil der Cloud-Strategie von Telenor zur Automatisierung der Bereitstellung von Cloud-Lösungen und des Managements seiner Kunden. Die Flexibilität, die Skalierbarkeit und die umfassenden Integrationsmöglichkeiten von ArrowSphere waren entscheidend, um die Erwartungen von Telenor zu erfüllen und die Infrastruktur aufzubauen, die das Cloud-Wachstum von Telenor unterstützt.“

„ArrowSphere bietet Telenor eine stabile, kostengünstige Methode für die Bereitstellung von in der Cloud gehosteten Softwareanwendungen für unsere Wiederverkäufer und Kunden und ermöglicht es uns, KMU diejenigen Lösungen bereitzustellen, mit denen sie ihr Geschäft expandieren möchten und die von einem vertrauenswürdigen Telekommunikationsanbieter bereitgestellt werden“, sagte Stian Alapnes, Plattformberater von Telenor Norway. „Unsere Kunden erhalten nahtlos die Software, die sie benötigen, was bedeutet, dass die Arbeit mit Arrow einfach war. In der gesamten nordischen Region haben wir die Abonnements für ArrowSphere seit unserem Start stark erhöht und freuen uns auf unser zukünftiges Geschäft mit Arrow, das weitere Produkte und Lösungen mit sich bringen wird.“

Mit ArrowSphere kann der Kanal schnell und effizient eine Vielzahl von Cloud-Lösungen anbieten, bestellen, verwalten, analysieren und in Rechnung stellen. Mit ihrer verbesserten Benutzererfahrung und Funktionalität wurde die Plattform so konzipiert, dass die Verbindung zwischen Cloud-Dienstanbietern und Endkunden optimiert wird. Ein engagiertes ArrowSphere-Team unterstützt Kunden bei der Verwaltung des gesamten Workflows und Channel-Kunden beim Auf- und Ausbau ihrer Cloud-Anwendungen.

Über Arrow Electronics

Arrow Electronics bringt Innovationen für über 175.000 führende Technologiehersteller und Dienstleister voran. Mit einem Umsatz von 29 Milliarden USD im Jahr 2019 entwickelt Arrow Technologielösungen, die das Geschäft und das tägliche Leben verbessern. Weitere Infos finden Sie unter www.fiveyearsout.com.

