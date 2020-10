ATOSS SOFTWARE - Gefangen im Dreieck

ATOSS Software AG - WKN: 510440 - ISIN: DE0005104400 - Kurs: 131,000 € (XETRA)

Das Softwareunternehmen hat heute die Eckddaten der ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres präsentiert. Demnach befindet sich Atoss Software weiter auf dem Wachstumspfad. Der Softwareumsatz stieg verglichen mit der Vorjahresperiode um 18 % auf 39,3 Mio. EUR. Sehr stark wuchs der Bereich Cloudlösungen mit einem Anstieg um 68 % auf 9,2 Mio. EUR. Inzwischen entfallen 73 % des Umsatzes auf wiederkehrende Erlöse.

Insgesamt stieg der Umsatz um 18 % auf 61,1 Mio. EUR, das EBIT legte überproportional um 28 % auf 17,4 Mio. EUR zu. Highlight war der Cashflow, welcher um 37 % auf 22,5 Mio. EUR anzog. Nach neun Monaten steht ein Gewinn von 1,50 EUR zu Buche. 2019 hatte Atoss Software im selben Zeitraum nur 1,15 EUR je Aktie verdient. Aufgrund der guten Geschäftslage hebt der Vorstand die Prognose für 2020 an. Der Umsatz dürfte 82 Mio. EUR betragen, die EBIT-Marge über 27 %. Beim Umsatz gehen Analysten derzeit von etwas mehr aus. Bei der EBIT-Schätzung lag der Konsens bislang bei 22,3 Mio. EUR und entspricht damit ebenfalls nahezu der neuen Unternehmensprognose.

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

Fundamental ist die Aktie nach dem Lauf der letzten Monate teuer bewertet, aus charttechnischer Sicht konsolidiert sie seit September. Der Kursverlauf lässt sich in ein Dreieck fassen. Dessen untere Begrenzung fällt aktuell in etwa mit dem EMA50 bei 126,70 EUR zusammen. Rutscht der Wert darunter, könnten Anleger es im Bereich des Ausbruchslevels bei 114,00 EUR antizyklisch per Abstauberlimit probieren.

Auf der Oberseite müssen die Bullen die kurzfristige Abwärtstrendlinie knacken, die aktuell bei 134,50 EUR verläuft. Ein Anstieg darüber löst Potenzial in Richtung 142,50 EUR aus. Wiederum darüber wären Kursgewinne in Richtung 160,00 EUR möglich.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 71,40 83,50 96,90 Ergebnis je Aktie in EUR 1,70 1,94 2,38 Gewinnwachstum 14,12 % 22,68 % KGV 77 68 55 KUV 14,6 12,5 10,7 PEG 4,8 2,4 Dividende je Aktie in EUR 1,28 1,46 1,79 Dividendenrendite 0,98 % 1,11 % 1,37 % *e = erwartet

Atoss-Software-Aktie

Wir freuen uns über die Nominierung als „Bestes Zertifikate-Portal“ bei den ZertifikateAwards 2020 - und noch mehr auf Ihre Stimme! Setzen Sie in einer kurzen Umfrage Ihren Haken bei „GodmodeTrader". Es dauert lediglich wenige Minuten. Versprochen! Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Hier geht es zur Umfrage

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)