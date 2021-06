Auch Microsoft macht mit: Gaming könnte der nächste große Streaming-Markt sein!

Der Streaming-Markt ist weiterhin in der Blüte seines Wachstums. Egal ob TV-Inhalte, Bücher, Zeitschriften oder natürlich Musik: Es gibt viele Anknüpfungspunkte, die dabei besonders relevant sind. Allerdings auch neue Möglichkeiten, um weitere Märkte zu erschließen.

Videospiele könnten so beispielsweise das nächste große Ding im Streaming-Markt sein. Oder ein potenzieller Milliardenmarkt, der bloß auf findige Akteure wartet, die bereit sind, die Früchte des Wachstums zu ernten.

Jetzt macht Microsoft wiederum Schlagzeilen, wenn es um den Videospielemarkt und die eigenen Streaming-Ambitionen geht. Allerdings ist dieser Akteur definitiv nicht der einzige.

Microsoft: Videospiele & Streaming-Markt

Der US-amerikanische Megakonzern Microsoft hat jedenfalls erkannt, dass Videospiele die Zukunft sind, und entsprechend mit seiner Xbox ein Fundament für den Erfolg in diesem Segment gelegt. Allerdings könnte der Streaming-Markt in der Videospielebranche das finale Zünglein an der Waage sein, das eine starke Neubewertung dieser Einheit darstellt. Wobei es definitiv nicht um das Übertragen von Partien anderer Spieler geht. Auch etwas, das natürlich gestreamt werden kann.

Nein, konkret besitzt Microsoft bereits mit Xbox Cloud Gaming ein Format, das mithilfe eines Abomodells Videospiele on demand ermöglichen soll. Ein Service, der mithilfe einer speziellen Hardware jetzt zudem an klassische TVs gekoppelt werden soll. Das könnte die Reichweite dieses Service noch erhöhen und womöglich unabhängiger von der eigenen Konsole machen. Wohingegen wiederkehrende Umsätze mit hohen Margen ein starker Treiber für Ergebnisse sein könnten.

Microsoft könnte damit potenziell eine Größe im Streaming-Markt werden. Oder zumindest zu einer solchen heranreifen. Wobei es auch andere starke Akteure gibt, die in diesem Markt zukünftig mitmischen wollen. Ernst zu nehmende Konkurrenz ist gewiss vorhanden.

Unter anderem sind es beispielsweise Netflix und Apple, die ebenfalls im Streaming-Markt für Videospiele Fuß fassen wollen. Wobei deren Ansatz eher ein Zusatzgeschäft zu sein scheint. Beziehungsweise eines, das Arcade-Spiele in den Vordergrund stellt. Nicht primär der Fokus dessen, was Microsoft vielleicht im Sinn hat.

Das Angebot von Nintendo reicht möglicherweise schon eher an das Format von Microsoft heran. Mit Switch Online bietet der japanische Kultkonzern schließlich Zugang zu jeder Menge beliebtem und älterem Content aus dem Videospielebereich. Ein Angebot, das natürlich noch deutlich erweiterbar ist. Wobei es auch hier einen wesentlichen Faktor für den Erfolg geben dürfte.

Nämlich den Content. Neben dem Preis ist und bleibt das überaus wichtig im Streaming-Markt. Ob Microsoft mit seinem Angebot überzeugen kann? Ob Nintendo womöglich die nächste große Streaming-Größe im Markt der Videospiele ist? Interessante Fragen, die die Zukunft vermutlich beantworten dürfte.

Der Artikel Auch Microsoft macht mit: Gaming könnte der nächste große Streaming-Markt sein! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen - und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. Teresa Kersten arbeitet für LinkedIn und sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. LinkedIn gehört zu Microsoft. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Apple, Microsoft und Netflix und empfiehlt Nintendo, sowie die folgenden Optionen: Short March 2023 $130 Call auf Apple und Long March 2023 $120 Call auf Apple.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: The Motley Fool