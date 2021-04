Autodesk: Bullen drücken auf´s Gas

Insgesamt kann die Autodesk-Aktie auf einen langfristigen Aufwärtstrend zurückblicken, seit Auflösung der Schiebephase Ende 2019 herrscht wieder Goldgräberstimmung unter Anlegern. Dies brachte Notierungen von 321,13 US-Dollar zu Beginn dieses Jahres hervor, anschließend rutschte das Papier in eine dreiwellige Konsolidierung hinein. Im Bereich der Hochs aus Ende 2020 gelang es eine Stabilisierung zu vollziehen und in den letzten Wochen zurück an den übergeordneten Abwärtstrend zuzulegen. Sollte dieser mit einem nachhaltigen Ausbruch demnächst beendet werden, ließe sich hieraus weiteres Kurspotenzial ableiten.

Starke Vorstellung

Gelingt es mindestens ein Niveau von 304,00 US-Dollar möglichst per Wochenschlusskurs zu überwinden, könnten weitere Gewinne zurück an 310,07 US-Dollar und anschließend an die aktuellen Jahreshochs von 321,13 US-Dollar in der Autodesk-Aktie einsetzen. Für diesen Fall könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA6ECE zum Einsatz kommen. Möglich wären darüber sogar neuer Rekordstände. Ein Rückfall unter den EMA 50 bei 285,32 US-Dollar wäre dagegen kurzfristig als bärisch zu bewerten, Abschläge auf rund 280,00 US-Dollar blieben dann nicht aus. Darunter würde die Autodesk-Aktie erst wieder im Bereich des EMA 200 bei 257,43 US-Dollar einen tragfähigen Boden vorfinden.

Autodesk (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 300,00 // 303,69 // 306,96 // 310,07 // 321,13 // 329,07 US-Dollar Unterstützungen: 929,24 // 285,32 // 280,00 // 274,83 // 268,18 // 257,43 US-Dollar

Fazit

Ein klares Ausbruchsszenario in der Autodesk-Aktie ergibt sich erst bei einem Kursstand von mindestens 304,00 US-Dollar, weitere Zugewinne an 310,07 sowie die Jahreshochs von 321,13 US-Dollar würden dann sehr wahrscheinlich werden. Als Investmentvehikel könnte das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA6ECE zum Einsatz kommen, die mögliche Renditechance in diesem Fall beliefe sich auf maximal 55 Prozent. Der Schein dürfte am Ende entsprechend um 3,87 Euro herum notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte ein Niveau von 290,50 US-Dollar vorerst nicht überschreiten, woraus sich ein möglicher Ausstiegskurs im Zertifikat von 1,33 Euro ergibt.

Strategie für steigende Kurse WKN: MA6ECE Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,45 - 2,51 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 270,5006 US-Dollar Basiswert: Autodesk KO-Schwelle: 270,5006 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 2,99,34 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 3,87 Euro Hebel: 10,0 Kurschance: + 55 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.