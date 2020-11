Aviva will eine Zwischendividende ausschütten

Der britische Versicherungskonzern Aviva plc (ISIN: GB0002162385) will für das Geschäftsjahr 2020 eine Zwischendividende in Höhe von 7 Pence an die Aktionäre ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Zahlung soll am 21. Januar 2021 erfolgen (Ex-Dividenden Tag ist der 10. Dezember 2020).

Es wird erwartet, dass eine Schlussdividende in Höhe von 14 Pence für das Jahr 2020 ausgeschüttet wird. Hierüber soll im März 2021 entschieden werden. Somit sind insgesamt 21 Pence für das Geschäftsjahr 2020 geplant.

Für das Geschäftsjahr 2019 wird keine Schlussdividende bezahlt. Insgesamt wurden 15,5 Pence (ca. 17,4 Eurocent) für das Geschäftsjahr 2019 ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 3,68 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,73 Prozent.

2018 lag die Gesamtausschüttung bei 30 Pence. Der heutige Aviva-Konzern entstand im Jahr 2000 und zählt mit rund 33 Mio. Kunden zu den fünf größten Versicherungsgesellschaften weltweit.

Redaktion MyDividends.de