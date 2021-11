Baader Bank belässt Aurubis auf 'Buy' - Ziel 80 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Aurubis nach der Bekanntgabe von Plänen zum Bau eines Multimetall-Recyclingwerks in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Dies sei ein Schritt hin zu weiterem Wachstum, schrieb Analyst Christian Obst in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die durchschnittlichen Ergebniserwartungen am Markt spiegelten zudem den strukturellen Zuwachs an Profitabilität nicht ausreichend wider. Er hält in den kommenden Jahren einen Aktienkurs des Kupferherstellers über 100 Euro für gut möglich./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2021 / 14:43 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

