Baader Bank belässt Symrise auf 'Add' - Ziel 92 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Symrise auf "Add" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Die Jahreszahlen des Herstellers von Aromen und Duftstoffen träfen die Erwartungen und seien insofern kein Aufreger, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Beim Ausblick signalisiere der Konzernchef des Herstellers von Aromen und Duftstoffen eine geringe Abhängigkeit vom neuartigen Coronavirus. Damit sei Symrise in den vergangenen Wochen eher eine Ausnahme./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2020 / 09:03 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.