Baader Bank hebt Ziel für Heidelberger Druck an - 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Heidelberger Druck von 2,20 auf 3,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Nach jahrelangen ergebnisseitigen Enttäuschungen scheine der Druckmaschinenhersteller wieder in der Erfolgsspur zu sein und nachhaltig solide Gewinne zu erwirtschaften, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Strukturmaßnahmen entfalteten zunehmend positive Wirkungen. Besonders wichtig sei zudem die finanzielle Stabilisierung, die auch durch den Verkauf von Immobilien und nicht zum Kerngeschäft gehörenden Tochtergesellschaften unterstützt werde./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2022 / 11:10 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2022 / / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.