BaFin News: Promotum Finanzservice GmbH: Anhaltspunkte für fehlende Verkaufsprospekte

FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass die Promotum Finanzservice GmbH in Deutschland Vermögensanlagen in Form von Nachrangdarlehen an der edira Projekt 6 GmbH & Co. KG sowie an der edira Projekt 7 GmbH & Co. KG öffentlich anbietet.

(16.04.2021)