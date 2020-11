Bank of America: Chancengleichheit

Noch zu Beginn dieses Jahres hielt sich die Bank auf America-Aktie im Bereich von 35,72 US-Dollar auf, aber auch dieser Wert konnte sich dem Corona-Crash im Frühjahr nicht entziehen und setzte bis Mitte März auf ein Niveau von gerade einmal 17,95 US-Dollar zurück. Von dort aus hat sich der Wert wieder sichtlich erholt und konnte im Juni ein erstes markantes Verlaufshoch um 29,01 US-Dollar generieren. Im Spätsommer musste das Papier jedoch größere Gewinnmitnahmen verkraften, in diesem Monat trieben Käufer die Notierung jedoch wieder sichtlich voran und führten in der abgelaufenen Woche zu einem Test der Sommerhochs. An dieser Stelle dürfte sich nun der weitere mittelfristige Weg für die Bank auf America entscheiden, ein Blick auf die Charttechnik könnte wertvolle Hinweise auf den weiteren Verlauf liefern.

1-2-3 Erholung wahrscheinlich

Sollte sich die Bank of America über ihre Junihochs von 29,01 US-Dollar hinwegsetzen können, käme dies einem weiteren Kaufsignal gleich. Auf Sicht der nächsten Monate könnte das hierdurch freigesetzte Kurzpotenzial das Papier direkt in den Bereich von 31,91 US-Dollar weiter vorantreiben und sich entsprechend gut für ein Long-Investment anbieten. Als Zugvehikel kann hierzu beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA3G2J zum Einsatz kommen und birgt eine Rendite-Chance von bis zu 55 Prozent. Bei einem Ausbruchsversuch sollten sich Investoren auf stärkere Kursschwankungen einstellen. Fällt die Aktie dagegen unter ihre erste markante Unterstützung von 28,27 US-Dollar mindestens per Tagesschlusskurs zurück, werden weitere Abschläge in Richtung 27,06 US-Dollar sehr wahrscheinlich. Dadurch würden sich jedoch unweigerlich die Anzeichen auf ein Doppelhoch und weitere Abschläge in Richtung 25,90 US-Dollar verdichten.

Bank of America (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 29,01 // 29,38 // 29,75 // 30,00 // 30,30 // 30,56 US-Dollar Unterstützungen: 28,48 // 28,27 // 27,75 // 27,52 // 26,95 // 26,21 US-Dollar

Fazit

Schaffen es Marktteilnehmer die Bank of America-Aktie mindestens über ein Niveau von 29,01 US-Dollar weiter voranzutreiben, werden weitere Gewinne an die Kursmarke von 31,91 US-Dollar sehr wahrscheinlich. Kommt dann auch noch das open End Turbo Long Zertifikat WKN MA3G2J zum Einsatz, ließe sich eine Gesamtrendite von bis zu 55 Prozent im Erfolgsfall erzielen. Entsprechend dürfte der Schein rechnerisch bei 0,62 Euro notieren, eine Verlustbegrenzung sollte aufgrund der zu erwartenden Volatilität allerdings noch unter einem Niveau von 28,40 US-Dollar angesetzt werden. Daraus ergibt sich ein möglicher Ausstiegskurs im Zertifikat von 0,33 Euro. Als Anlagehorizont sollten jedoch einige Wochen einkalkuliert werden, bis die Aktien ins Ziel hineinlaufen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MA3G2J Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,38 - 0,40 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 24,0462 US-Dollar Basiswert: Bank of America Corp KO-Schwelle: 24,0462 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 28,99 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 0,62 Euro Hebel: 6,1 Kurschance: + 65 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.