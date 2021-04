Bank of America gibt milliardenschweren Aktienrückkauf bekannt

Die Bank of America Corporation (ISIN: US0605051046, NYSE: BAC) gab am Donnerstag ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 25 Mrd. US-Dollar bekannt. Das Programm hat keine Laufzeitbegrenzung. Die geplanten Rückkäufe im zweiten Quartal werden den Restriktionen der FED entsprechen, die vorsehen, dass Rückkäufe und Dividenden mit dem durchschnittlichen Nettogewinn der letzten vier Quartale korrelieren, wie weiter berichtet wurde.

Im ersten Quartal (31. März) 2021 betrug der Umsatz 22,8 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 22,8 Mrd. US-Dollar) bei einem Gewinn von 8,1 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 4 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am Donnerstag mitgeteilt wurde. Die Bank of America zählt zu den größten Banken der Welt. In den USA bedient sie ca. 66 Mio. Kunden, betreibt ca. 4.300 Filialen und 17.000 Bankautomaten. Der Konzern ist in mehr als 35 Ländern tätig.

Seit Jahresanfang 2021 liegt der Wert an der Wall Street aktuell mit 31,57 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 339,46 Mrd. US-Dollar (Stand: 14. April 2021).

Redaktion MyDividends.de