BANK OF AMERICA - Jetzt braucht es Durchschlagskraft

Nach einem massiven Kurseinbruch in Folge der Corona-Krise an den Aktienmärkten konnte sich auch die Aktie der Bank of America ab Mitte März wieder erholen und in einer dreiteiligen Aufwärtsbewegung in der Spitze bis 29,01 USD steigen. Damit erreichte der Wert die Unterseite einer zuvor deutlich unterschrittenen Aufwärtstrendlinie, von der er nach unten abprallte.

Tägliche Tradinganregungen, Austausch mit unseren Börsen-Experten, Aktien-Screener und Godmode PLUS inclusive: Jetzt das neue PROmax abonnieren!

Diese Korrektur nahm ab Mitte Juni weiter Fahrt auf und führte zuletzt bis an die Unterstützung bei 22,66 USD, die von der Käuferseite allerdings verteidigt wurde. Seither kann sich der Wert leicht erholen und erreicht jetzt die Hürde bei 25,32 USD.

Selbst ein Ausbruch über 25,32 USD wäre nur ein kleiner Etappensieg

Kurzfristig dürfte es die Aktie schwer haben, diese Hürde zu überschreiten. Ein weiterer Kursrückgang bis 22,66 USD ist wahrscheinlicher, als ein direkter Ausbruch bis 26,24 und 26,83 USD. Zudem wäre erst ein Überschreiten dieser beiden Barrieren bullisch zu werten und würde für das Ende der Abwärtsbewegung seit Juni sprechen. In der Folge könnten die Aktien erneut bis 29,01 USD klettern.

Sollte der Wert dagegen unter die wichtige Unterstützung bei 22,66 USD fallen, wäre damit ein Verkaufssignal aktiviert. Damit dürfte sich der Abverkauf seit Juni dynamisch bis 20,10 USD fortsetzen. An dieser Stelle könnte eine stärkere Erholung starten. Abgaben unter die Marke würden dagegen bereits für einen Rückfall an den Bereich des Tiefs vom März bei 17,95 USD sorgen.

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere Analysen zu Edelmetallen, Aktien und den großen Indizes.

Bank of America Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)