Bank of America zahlt eine stabile Dividende an die Investoren

Die Bank of America (ISIN: US0605051046, NYSE: BAC) wird eine stabile Quartalsdividende in Höhe von 18 US-Cents ausschütten. Im Juli 2019 steigerte der Konzern die vierteljährliche Dividende um 20 Prozent auf den aktuellen Betrag. Damit werden auf das Gesamtjahr hochgerechnet 0,72 US-Dollar an die Investoren ausgezahlt.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 24,05 US-Dollar (Stand: 21. Oktober 2020) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,99 Prozent. Auszahltag für die nächste Dividende ist der 24. Dezember 2020 (Record day ist der 4. Dezember 2020).

Die Bank of America zählt zu den größten Banken der Welt. In den USA bedient sie ca. 66 Mio. Kunden, betreibt ca. 4.300 Filialen und 17.000 Bankautomaten. Der Konzern ist in mehr als 35 Ländern tätig. Im dritten Quartal (30. September) 2020 betrug der Umsatz 20,3 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 22,8 Mrd. US-Dollar) bei einem Gewinn von 4,9 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,8 Mrd. US-Dollar), wie am 14. Oktober 2020 berichtet wurde.

Seit Jahresanfang 2020 liegt der Wert an der Wall Street aktuell mit 31,71 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 208,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 21. Oktober 2020).

Redaktion MyDividends.de