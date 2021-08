Barclays belässt ArcelorMittal auf 'Overweight' - Ziel 39 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Auf mittlere Sicht zeigte sich Analyst Tom Zhang für die europäischen Stahlhersteller positiv gestimmt. Allerdings könnten die Stahlpreise im dritten Quartal zurückgehen, was die Aktien der Produzenten bremsen dürfte, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei Arcelormittal dürften allerdings weitere Aktienrückkaufprogramme den Aktienkurs stützen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2021 / 18:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2021 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.