Barclays belässt Zalando auf 'Overweight' - Ziel 65,50 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65,50 Euro belassen. Dass der Online-Händler ein Profiteur der Viruskrise ist, sei längst bekannt, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die nun bekannt gegebenen Zahlen hätten kaum größere Neuigkeiten gebracht. Die Kommentare zum dritten Quartal seien schwammig und so gebe es nach wie vor Unsicherheiten./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2020 / 09:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2020 / 09:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.