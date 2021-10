Barclays hebt Ziel für DWS auf 45 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DWS nach Zahlen von 44 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Michael Sanderson lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das starke Zahlenwerk der Fondstochter der Deutschen Bank, vor allem was die Mittelzuflüsse und die Profitabilität betrifft. Angesichts weiterer ESG-bezogener Zuflüsse und trotz der laufenden aufsichtsrechtlichen Untersuchung hob er seine Schätzungen an./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2021 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2021 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.