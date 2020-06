Barclays hebt Ziel für Reckitt Benckiser auf 9000 Pence

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Reckitt Benckiser von 7900 auf 9000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aus neuen Schätzungen resultiere das erhöhte Kursziel, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei in aktuell ungewöhnlichen Zeiten gut aufgestellt und bleibe sein bevorzugter Wert unter den europäischen Putzmittelherstellern./mf/ajx

