Barclays hebt Ziel für Saint-Gobain auf 38 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Saint-Gobain vor Zahlen zum zweiten Quartal von 32 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die europäischen Baustoffhersteller dürften im Schnitt etwas weniger schlecht abgeschnitten haben als zunächst von ihm befürchtet, schrieb Analyst Pierre Rousseau in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Das Geschäft mit Gebäuderenovierungen sei weiterhin der Wachstumstreiber der Branche und hier seien Saint-Gobain und Rockwool in einer vergleichsweise besseren Position als ihre Wettbewerber./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2020 / 18:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2020 / 04:00 / GMT

