BASTEI LÜBBE - Aktie konsolidiert am Jahreshoch

Bastei Lübbe AG - WKN: A1X3YY - ISIN: DE000A1X3YY0 - Kurs: 7,340 € (XETRA)

Die Aktien des Verlagshauses Bastei Lübbe bewegten sich in den vergangenen Wochen sehr schön im Rahmen des blauen Prognosepfeils des präferierten Szenarios der jüngsten Analyse gen Norden.

Wie ist die aktuelle Chartsituation einzustufen?

Nach dem letzten impulsiven Rallyschub konsolidiert die Aktie seit mehreren Wochen im Bereich 7,25 EUR bis 7,60 EUR. Eine Auflösung dieser Tradingrange gibt hier in den kommenden Wochen erst einmal die Richtung vor. In Anbetracht der Kursverdopplung seit Jahresbeginn wäre eine Auflösung der Tradingrange gen Süden keine große Überraschung.

In dem Falle müsste in den kommenden Tagen und Wochen mit einem korrektiven Rücksetzer in den Bereich 6,15 bis 6,35 EUR gerechnet werden.

Fazit: Nach der Rally der vergangenen Monate hat die Aktie Konsolidierungsbedarf. Kurzfristig gibt ein Ausbruch aus der jüngsten Handelsspanne die weitere Richtung vor.

Bastei Lübbe Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)