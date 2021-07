BAT-Aktie: Schwächeres Halbjahr – Vorgeschmack auf das, was kommt?

Die BAT-Aktie, ausgeschrieben British American Tobacco, ist für Einkommensinvestoren durchaus ein heißes Eisen. Auf der einen Seite winken attraktive und historisch zuverlässige Dividendenzahlungen. Auf der anderen hingegen ein Gesamtmarkt, der von Einschränkungen, Verboten und insgesamt einem gesundheitspolitischen Gegenwind aufgewirbelt wird.

Foolishe Investoren rücken bei der BAT-Aktie entsprechend fundamentale Zahlen in den Fokus. Ein Glück, dass wir jetzt ein frisches Zahlenwerk für das erste Halbjahr etwas näher inspizieren können. Wobei wir sagen können: Die Ergebnisse sind vergleichsweise schwach. Nur gibt es nicht nur einen absoluten Blickwinkel …

BAT-Aktie: Schwaches Halbjahr

Wie das Management der BAT-Aktie nun mit Blick auf das erste Halbjahr verkündet hat, sind sehr viele Kennzahlen absolut gesehen unter dem Wert des jeweiligen Vorjahres. So beispielsweise die Umsätze. Mit 12,175 Mrd. Pfund Sterling liegt dieser Wert eher moderate 0,8 % unter dem Niveau des vorherigen Jahres 2020. Besser ist es auch nicht, wenn wir die Ergebnisse in den Fokus rücken.

Das operative Ergebnis liegt mit ziemlich genau 4,9 Mrd. Pfund Sterling ca. 3,7 % unter dem Vorjahreswert. Mit einem Ergebnis je Aktie in Höhe von 141,6 Pence beträgt das Minus sogar 6 %. Das ist wirklich vergleichsweise schwach für die BAT-Aktie, zumindest absolut. Und zeigt, dass die Zeiten des Wachstums für den Moment vorbei sind.

Auf bereinigter Basis sehen die Zahlen hingegen ein wenig besser aus. Mit einem Ergebnisplus von 6 % auf 154,2 Pence kann ein Wachstumskurs gehalten werden. Auch die Umsätze kletterten bereinigt im Jahresvergleich um 8,1 %. Lichtblick beider Zahlenwerke sind die Wachstumsraten bei den sogenannten neuen Produkten. Hier verzeichnete die BAT-Aktie einen Anstieg um 40,4 beziehungsweise von 50,0 % auf bereinigter Basis. Mit einem Umsatz von 883 Mio. Pfund Sterling ist der Anteil an den Erlösen jedoch vergleichsweise gering.

Im Endeffekt ergibt sich damit ein gemischtes Quartalszahlenwerk, was jedoch auf Sonder- und Währungseffekte zurückgeführt werden kann. Was bedeutet das für die Aktie des britischen Tabak-Konzerns?

Eine interessante Ausgangslage

Die BAT-Aktie befindet sich weiterhin in einer Phase, in der das Wachstum eben nicht mehr das hält, was es ursprünglich mal versprochen hat. Zumindest bereinigt gibt es noch solide Zuwächse, was auf ein Mengenwachstum schließen lässt. Allerdings sind die rasanteren Wachstumszahlen definitiv vorbei.

Trotzdem könnte der Tabakkonzern seinen Zweck noch erfüllen: Nämlich stabile und hohe Dividenden für die Investoren zu ermöglichen. Weiterhin dürfte die Jahresdividende auf Basis dieser Zahlen für das erste Halbjahr nachhaltig sein. Ja, sogar Potenzial besitzen.

Ob das Foolishen Investoren jedoch reichen sollte, in Anbetracht der grundsätzlich problematischen Ausgangslage? Das sollte vielleicht jeder mit sich selbst ausmachen. Die BAT-Aktie dürfte weiterhin ein heißes Eisen bleiben. Ja, vor allem auch für Einkommensinvestoren, die hier eine hohe Dividende wittern.

Der Artikel BAT-Aktie: Schwächeres Halbjahr - Vorgeschmack auf das, was kommt? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen - und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!

Vincent besitzt Aktien von British American Tobacco. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images