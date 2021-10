Bauaufträge ziehen deutlich an - Plus von mehr als sieben Prozent

Berlin (Reuters) - Die deutschen Bauunternehmen haben im August deutlich mehr Aufträge an Land gezogen.

Sie stiegen im Bauhauptgewerbe preis-, kalender- und saisonbereinigt um 7,3 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Das war der zweite Anstieg in Folge und zugleich der zweitstärkste Zuwachs in diesem Jahr. In den ersten acht Monaten dieses Jahres wuchsen die Bestellungen damit preisbereinigt um 1,5 Prozent zum Vorjahreszeitraum.

Der Auftragseingang summierte sich im August auf rund 7,8 Milliarden Euro. Hauptsächlich wegen der sehr stark gestiegenen Baupreise waren das nominal - also nicht preisbereinigt - 18,9 Prozent mehr als im August 2020. "Damit erreichte der Auftragseingang den höchsten jemals gemessenen Wert in einem August in Deutschland", hieß es dazu.

Die Baubranche ist bisher vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen, nicht zuletzt wegen niedriger Zinsen und der anhaltend großen Nachfrage nach Wohnraum - vor allem in den größeren Städten. Auf den deutschen Baustellen fehlt derweil immer mehr ausgebildetes Personal. Im Hochbau gaben im September 33,5 Prozent der Betriebe Probleme bei der Suche nach Fachkräften an, wie das Ifo-Institut herausfand. Im Tiefbau klagten sogar 37,9 Prozent über einen Mangel an geeigneten Bewerbern.