BAYER - Aktie springt nach Einigung im Glyphosat-Streit nach oben

Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 51,520 € (XETRA)

Bayer: Haben mit Klägern eine Einigung zu künftigen Glyphosat-Prozessen erzielt. Teil der Einigung ist eine Zusage von bis zu zwei Milliarden Dollar.

Quelle: Guidants News

Die Bayer-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch aus dem April 2015 bei 146,45 EUR in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel die Aktie im Oktober 2020 auf ein Tief bei 39,91 EUR. Mit diesem Tief markierte sie den tiefsten Stand seit Oktober 2011.

In den letzten Wochen erholte sich der Aktienkurs allerdings deutlich. Am 21. Januar kletterte er auf ein Hoch bei 54,80 EUR, scheiterte damit aber am EMA 200. Anschließend setzte er in die Unterstützungszone zwischen 50,14 und 49,18 EUR zurück. In den letzten Tagen setzte sich der Wert wieder leicht nach oben ab.

Nach der gestern Abend veröffentlichten Meldung legt die Aktie außerbörslich deutlich zu. Sie schloss gestern auf Xetra bei 51,52 EUR und wird aktuell (8.17 Uhr) auf L&S bei 53,60 EUR gehandelt.

Start einer neuen Kaufwelle?

Die Erholung in der Bayer-Aktie ist intakt. Kurzfristig könnte es zu weiteren Gewinnen in Richtung 55,43 - 55,69 EUR kommen. Erst mit einem Ausbruch über die dort liegende Widerstandszone würde sich weitere Potenzial in Richtung 62,29 EUR eröffnen.

Sollte der Wert aber doch noch unter die Unterstützungszone zwischen 50,14 und 49,18 EUR abfallen, würde eine Abwärtsbewegung in Richtung 46,26 EUR und ca. 44,00 EUR drohen. Evtl. müsste sogar mit einem Rückfall auf das Tief bei 39,91 EUR gerechnet werden.

Bayer AG

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)