Belgien: Geschäftsklima hellt sich deutlich auf

BRÜSSEL (dpa-AFX) - In Belgien hat sich das Geschäftsklima im Juli merklich aufgehellt. Der Indikator stieg um 9,0 Punkte auf minus 13,9 Punkte, wie die belgische Notenbank (BNB) am Freitag in Brüssel mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg auf minus 14,0 Prozent erwartet.

Es ist der dritte Anstieg in Folge. Im April war das Geschäftsklima auf ein Rekordtief abgesackt. Belgien ist eines der Länder, dass am stärksten durch die Viruskrise betroffen wurde. In der Eurozone hatten sich zuletzt einige Frühindikatoren erholt. Wegen der engen wirtschaftlichen Verflechtung Belgiens mit den beiden größten Euro-Volkswirtschaften Deutschland und Frankreich gilt das belgische Unternehmensvertrauen als Frühindikator für die gesamte Eurozone./jsl/he